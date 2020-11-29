На одном из участков в Черновцах членам УИК раздали не все бюллетени

Членам УИК раздают по 50 бюллетеней, другие лежат на видном месте на стульчике.

На одном из избирательных участков в Черновцах членам УИК раздали не все бюллетени.

Об этом сообщила Гражданская сеть “ОПОРА”.

"На избирательном участке 730465 (КП "Международный аэропорт "Черновцы") наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал, что не все бюллетени были розданы членам комиссии на утреннем заседании", - говорится в сообщении.

Так, членам УИК раздают по 50 бюллетеней, другие лежат на видном месте на стульчике. Таким образом, невозможно установить, кто из членов комиссии отвечает за их сохранность.

Фото: сайт ОПОРЫ

Согласно части 7 статьи 247 Избирательного кодекса Украины председатель участковой избирательной комиссии передает необходимое количество избирательных бюллетеней членам участковой избирательной комиссии, которые будут выдавать избирательные бюллетени избирателям в помещении для голосования и организовывать голосования по месту нахождения избирателей.

Передача избирательных бюллетеней фиксируется ведомостью по форме, установленной Центральной избирательной комиссией.

Указанные члены комиссии свидетельствуют о получении избирательных бюллетеней, подписывая ведомость, и обеспечивают их сохранность и соблюдение установленного настоящим Кодексом порядка их выдачи избирателям. Ни одного избирательного бюллетеня в сейфе не может оставаться.

Напомним, Черновцы сегодня выбирают городского голову. Во "второй тур" прошли Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" и Виталий Михайлишин, кандидат от "Команды Михайлишина".