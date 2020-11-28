С начала суток на Донбассе оккупанты уже трижды открывали огонь

В рядах ООС потерь не было.

По состоянию на 12:00 27 ноября на линии боевого столкновения на Донбассе зафиксировано три нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны.

"Ночью, в районе населенного пункта Авдеевка, что на Донецком направлении, враг открыл огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. А в утреннюю пору вблизи Опытного противник провоцировал украинских воинов выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета", - говорится в сообщении .

На Луганском направлении, ближе к полудню, оккупационные войска осуществили выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону позиций наших защитников близ Шумов.

Боевых потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 26 ноября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники в Донбассе два раза нарушили мирные договоренности. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.