С начала суток на Донбассе оккупанты уже трижды открывали огонь

В рядах ООС потерь не было.

С начала суток на Донбассе оккупанты уже трижды открывали огонь
Фото: Макс Левин

По состоянию на 12:00 27 ноября на линии боевого столкновения на Донбассе зафиксировано три нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны.

"Ночью, в районе населенного пункта Авдеевка, что на Донецком направлении, враг открыл огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. А в утреннюю пору вблизи Опытного противник провоцировал украинских воинов выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета", - говорится в сообщении .

На Луганском направлении, ближе к полудню, оккупационные войска осуществили выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону позиций наших защитников близ Шумов.

Боевых потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 26 ноября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники в Донбассе два раза нарушили мирные договоренности. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой
Великобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограниченияВеликобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограничения
Арахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работуАрахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работу
МИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц УкраиныМИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц Украины
Министр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздникиМинистр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздники
Блок рекламы


Похожие новости
Данилов заявил, что СНБО готовит новое решение относительно ситуации на ДонбассеДанилов заявил, что СНБО готовит новое решение относительно ситуации на Донбассе
Оккупанты в четверг дважды открывали огонь на ДонбассеОккупанты в четверг дважды открывали огонь на Донбассе
За прошедшие сутки боевики трижды нарушили "режим тишины" на ДонбассеЗа прошедшие сутки боевики трижды нарушили "режим тишины" на Донбассе
Оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военныйОккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный
На Донбассе с начала года погибли 18 гражданских, 85 ранены - ОБСЕНа Донбассе с начала года погибли 18 гражданских, 85 ранены - ОБСЕ
Оккупанты шесть раз открывали огонь на ДонбассеОккупанты шесть раз открывали огонь на Донбассе
Оккупанты снова дистанционно минировали позиции защитников в направлении ВодяногоОккупанты снова дистанционно минировали позиции защитников в направлении Водяного
На Донбассе начали выплачивать компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жильеНа Донбассе начали выплачивать компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье
Оккупанты стреляли из гранатомета возле ВодяногоОккупанты стреляли из гранатомета возле Водяного
Оккупанты дистанционно заминировали украинские позиции вблизи УжовкиОккупанты дистанционно заминировали украинские позиции вблизи Ужовки
Последние новости
Подгружаем последние новости