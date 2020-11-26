МВД открыло архивы уголовных дел о геноциде украинского народа

Рассекреченные материалы поступят в Музей в оцифрованном виде, чтобы сделать их доступными не только для ученых, но и для широкой общественности.

МВД открыло архивы уголовных дел о геноциде украинского народа
Фото: пресслужба МВС

Министерство внутренних дел Украины подписало меморандум с Музеем голодомора: МВД передаст в фонды Музея исторические уголовные дела, до сих пор хранившиеся в архивах.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Сегодня мы подписываем важный документ - Меморандум о сотрудничестве между Министерством внутренних дел и Национальным Музеем Голодомора. В рамках сотрудничества МВД передаст в фонды Музея исторические уголовные дела, до сих пор хранившиеся в архивах. Сейчас мы передаем первые два дела из Херсонской области. А после того, как будет достроен архив музея, мы передадим все оригиналы документов", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, рассекреченные материалы поступят в Музей в оцифрованном виде, чтобы сделать их доступными не только для ученых, но и для широкой общественности.

"По данным историков, весной 1933 года ежеминутно в Украине умирало 17 человек. Тысяча человек каждый час, 25 тысяч украинцев ежедневно. В моем родном Харькове телеги проезжали по городу, собирали тела и хоронили без имени. За попытку выжить и спасти детей украинцев наказывали со всей строгостью режима. Голодомор - это преступление, преступление, не имеющее срока давности. Мы осуждаем палачей украинского народа и помним о миллионах загубленных душ", - добавил Аваков.

Напомним, в июле стало известно, что мемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистами. Архивы будут обнародованы в рамках проекта "Имена". Среди документов, в частности, Картотека трудовых регистрационных карточек жителей Киева и Картотека деятелей культуры и искусства Киева периода оккупации 1941-1943 годов, а также документы органов оккупационной власти: Киевской городской управы, районных в городе Киеве управ, районных и сельских управ на территории Киевщины, Киевского и Белоцерковского гебитскомиссариатов и другие.

В 2015-м Рада приказала рассекретить архивы КГБ. Депутаты гарантировали украинцам право на доступ к архивной информации репрессивных органов.

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