НАБУ попросило разрешения у Венедиктовой на задержание главы ОАСК Вовка и судей

Ни глава Окружного админсуда, ни судьи не приходят на заседания по избранию меры пресечения.

НАБУ попросило разрешения у Венедиктовой на задержание главы ОАСК Вовка и судей
Фото: oask.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро обратилось к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с проектом ходатайств в Высший совет правосудия о выдаче разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного административного суда города Киева, грубо уклоняющихся от выполнения своих процессуальных обязанностей.

На сайте НАБУ отмечается, что к таким действиям следствие вынуждено прибегнуть ввиду отсутствия других законных путей для доставки подозреваемых в суд и обеспечения их надлежащего процессуального поведения.

Глава ОАСК Вовк и ряд судей подозреваются в попытке захвата государственной власти, участии в преступной организации и злоупотреблении влиянием. Ни Вовк, ни его заместитель и двое судей не являлись в органы досудебного следствия, из-за чего НАБУ подало ходатайство об избрании им меры пресечения в виде залога. Но подозреваемые ни разу не явились и на заседания по избранию меры пресечения, при этом уважительных причин для того нет.

"Детективы более 20 раз прибывали в ОАСК и по месту регистрации главы суда для вручения соответствующих повесток по поручению следственного судьи. Однако глава ОАСК ни разу по месту работы и регистрации не находился, о своем настоящем местонахождении органу досудебного расследования и следственному судье не сообщил. 3 ноября он уже во второй раз объявлен в розыск", - добавили в НАБУ.

Отмечается, что такими же действиями демонстрируют свое пренебрежение к Закону и подчеркивают нежелание защищаться в судебном разбирательстве спора и двое других судей ОАСК.

"При этом подозреваемые инициировали уголовное и дисциплинарное преследование следственного судьи ВАКС, продлившего в сентябре этого года срок предварительного расследования в производстве относительно их неправомерных действий", - отметили в НАБУ.

Напомним, что 24 ноября Высший антикоррупционный суд в очередной раз отложил рассмотрение ходатайств по избранию меры пресечения в отношении главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, его заместителя и других судей этого суда. Вовк не пришел ни на одно из пяти назначенных заседаний.

17 июля голове ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Ранее петиция на сайте Офиса президента о ликвидации ОАСК набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В ответе на петицию президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что инициирует консультации с Высшим советом правосудия в отношении решения вопроса Окружного административного суда города Киева.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

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