Прокуратура США обжалует отклонение обвинений в мошенничестве против Манафорта

Об этом свидетельствует судебный документ, датированный 24 ноября.

Прокуратура США обжалует отклонение обвинений в мошенничестве против Манафорта
Пол Манафорт прибыл на слушание суда, Вашингтон
Фото: rte.ie

Окружная прокуратура Манхэттена обжалует в суде высшей инстанции Нью-Йорка постановление об отклонении обвинений в мошенничестве против бывшего политтехнолога "Партии регионов" и экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пола Манафорта.

Об этом пишет The Hill.

В марте 2019 года Манафорт был обвинен в суде штата Нью-Йорк в мошенничестве с ипотечным кредитом и связанных с ним преступлениях. В декабре 2019 г. судья штата отклонил обвинения, постановив, что они частично совпадают с обвинениями в банковском мошенничестве, с которыми Манафорт столкнулся в федеральном суде. Апелляционный суд Нью-Йорка подтвердил решение суда первой инстанции в прошлом месяце.

Офис окружного прокурора обжалует решение апелляционного суда Нью-Йорка в Верховном суде штата, свидетельствует судебный документ, датированный 24 ноября.

Решение об обжаловании было принято ввиду того, что Манафорта может помиловать действующий президент Дональд Трамп до истечения срока своих полномочий в январе. Президенты могут помиловать или смягчить приговоры тех, кто был осужден за федеральные преступления, но не за преступления против штата.

В 2018 году федеральный суд присяжных в Вирджинии признал Манафорта виновным в мошенничестве с банками и налоговом мошенничестве. Перед началом судебного процесса Манафорт признал себя виновным и согласился сотрудничать со следствием.

13 марта 2019 года суд назначил Манафорту наказание в виде лишения свободы сроком 7 с половиной лет. В мае его освободили из тюрьмы и перевели под домашний арест из-за пандемии коронавируса.

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