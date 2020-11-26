Зеленский обратился к Венецианской комиссии из-за решения КСУ

Зеленский отметил, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

Зеленский обратился к Венецианской комиссии из-за решения КСУ
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой произвести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Соответствующее письмо Глава Украинского государства направил председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио. В письме Владимир Зеленский выражает искреннюю благодарность Джанни Букиккио за неизменную многолетнюю поддержку Украины на пути внедрения структурных реформ и приведения украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами", - говорится в сообщении.

Также Зеленский отметил, последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

"Украинская власть решительно настроена на его преодоление и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией", - подчеркнул президент.

В частности, Зеленский обращается к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного Суда Украины при наличии возможного конфликта интересов, о соблюдении КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в том числе о его обоснованности и соблюдении рамок конституционного представления. Президент призвал дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.

Напомним, в начале ноября Зеленский заявил, что не будет отзывать законопроект о роспуске КСУ.

Ранее президент подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Кроме того, в Раде зарегистрировали законопроект, восстанавливающий действие отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действия пунктов закона "О предупреждении коррупции", - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

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