НАПК остановило госфинансирование партии "Батькивщина"

Партия подала иск в ОАСК.

НАПК остановило госфинансирование партии "Батькивщина"
Фото: ba.org.ua

В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

Как информирует пресс-служба ОАСК, истец просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и признать неправомерными отдельные его пункты. Среди прочих требований иска - отменить приказ НАПК о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности Партии за четвертый квартал 2020 года.

Также вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истец просит суд приостановить действие оспариваемого приказа до решения спора по сути.

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и об открытии производства по административному делу.

Согласно обнародованным на сайте НАПК выводам о результатах анализа отчета партии "Батькивщина" за первый квартал 2020 года, выявленные нарушения касаются анализа отчетности региональных организаций партии и ее центрального офиса.

В частности, речь идет об отсутствии отчета городской организации партии города Украинка; отсутствии сведений о наличии финансовых обязательств перед ООО "Финейт" на 45 тыс. грн; подписании расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей и не могли совершать юридические действия по приему спонсорских взносов (касается сумской и киевской областных организаций).

По донорам киевской городской организации и кировоградской областной организации - выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017-2020 годах.

Договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн грн были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета, в чем НАПК усматривает признаки нарушения статьи 203 Гражданского кодекса Украины (речь идет о расходах средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).

По результатам проверки НАПК выявило в отчете признаки административных и уголовных правонарушений и решило остановить выплаты государственного финансирования начиная с четвертого квартала 2020 года.

Согласно закону "О политических партиях в Украине" и "Положению об анализе отчета политической партии ...", при оформлении отчета с грубым нарушением или при выявлении недостоверных сведений (от 20 размеров минимальной зарплаты) в отчетности партий, НАПК может принять решение об остановке государственного финансирования. Выплата госсредств может быть возобновлена в случае устранения партией причин, обусловивших остановку этого финансирования.

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