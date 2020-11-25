Противника Путина, получившего гражданство Украины, задержали в Индонезии и хотят выдать РоSSии, - журналист

Михаил Орешников получил украинский паспорт в 2016-м.

Противника Путина, получившего гражданство Украины, задержали в Индонезии и хотят выдать РоSSии, - журналист
Фото: facebook.com/valkirya24aydar

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил о задержании в Индонезии гражданина Украины, которого хотят выдать РоSSийской Федерации.

"Украинского общественного деятеля, блогера и музыканта выдают по запросу РоSSийской Федерации. 6 ноября 2020 года гражданина Украины Михаила Орешникова по требованию РФ задержал Интерпол в аэропорту Джакарта (Индонезия). Друзья и коллеги Михаила многократно обращались в МИД Украины, но их вмешательства в дело оказалось мало. На днях может произойти экстрадиция Михаила в РоSSию. Ситуация становится критической", - написал он в телеграм-канале.

По словам Цаплиенко, Михаил Орешников, бывший гражданин РФ, - активный деятель антипутинского движения сопротивления. В 2014 году открыто выступал против оккупации Крыма и информировал общественность о преступлениях т.н. "зеленых человечков" в Украине. За свои действия неоднократно был задержан полицией РФ и истязаем. После угроз жизни, 26 июля 2014 года россиянин явился на пункт пропуска "Бачевск" и попросил предоставить ему политическое убежище в Украине. Имея украинские корни, в 2016 году Михаил получил украинский паспорт и стал гражданином Украины, а перед тем, согласно закону, отказался от гражданства РФ.

В аэропорту Джакарта при задержании у него были изъяты украинские документы, а в акте задержания и последующих документах его записали гражданином РФ. Ему запретили связываться с украинским посольством и первые недели держали в одиночной камере с ограничением в любых правах (связь, прогулки, информация).

"Некоторые мои коллеги упрекают Михаила за его участие в роSSийском националистическом движении "Реструкта". Но когда он оказался в Украине, то, по его словам, увидел "менталитет, противоположный рабскому и советскому". Надеюсь, сказал искренне. Как бы то ни было, на сегодня он украинский гражданин, а Украина должна стоять за своих. Не отдадим украинца Москве", - призывает Цаплиенко.

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