Кабмин еще на год перенес реализацию постановления о повышении зарплат учителям

Шкарлет утверждает, что зарплаты педагогов будут расти, несмотря на приостановление принятого в 2019 году решения об их повышении и экономические трудности из-за пандемии.

Кабмин еще на год перенес реализацию постановления о повышении зарплат учителям
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины еще на год перенес реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 об увеличении зарплат учителей на 20-70%.

Об этом говорится в постановлении правительства №1149.

"Остановить до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 г. №822", - говорится в документе.

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет утверждает, что зарплаты педагогов будут расти, несмотря на приостановление принятого в 2019 году решения об их повышении и экономические трудности из-за пандемии.

"В этом году найдена возможность увеличить должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности, педагогических, научно-педагогических и научных работников, с 1 сентября 2020 года на 5,8%. Правительство одобрило, и парламент в первом чтении уже рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд гривен. Это на 34 млрд грн больше, чем в этом году", - написал Шкарлет.

По его словам, в проекте госбюджета указано, что должностные оклады работников по Единой тарифной сетке в 2021 году будут увеличиваться дважды: с 1 января и с 1 июля. В частности, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в частности, сферы образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля - еще на 8,3%.

"Это сбалансированный и финансово обеспеченный проект бюджета. То есть средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены. Работаем над тем, чтобы найти возможность дополнительно повышать уровень зарплат педагогов", - добавил Шкарлет.

Напомним, в феврале правительство Украины дополнительно направило 2,2 млрд гривен для выплаты зарплат учителям.

В октябре МОН анонсировало повышение зарплаты учителям на 30%. Повышение планируется в январе и июле 2021-го.

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