Мэром Ужгорода остается Богдан Андреев

Богдан Андреев получил поддержку 52,84% избирателей, его конкурент по второму туру Виктор Щадей набирает 47,16% голосов.

Мэром Ужгорода остается Богдан Андреев
Богдан Андріїв та Віктор Щадей (справа)
Фото: suspilne.media

Действующий мэр Ужгорода Богдан Андреев побеждает во втором туре выборов мэра с результатом 52,84%. Его конкурент по второму туру Виктор Щадей набирает 47,16% голосов.

Об этом в Telegram сообщает шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

По данным штаба Андреева, за него проголосовали 12 393 человека. По данным штаба его конкурента по выборам Виктора Щадея этот результат даже немного больше - 12 894 человек.

Вместе с тем, по подсчетам штаба Щадея он получил поддержку 11 510 человек, тогда как штаб Андреева дает меньший результат - 10 961 голос.

Отмечается, что явка во втором туре выборов мэра Ужгорода составила около 23%.

Богдан Евстафьевич Андреев занимает должность городского головы Ужгорода с 16 ноября 2015 года. Тогда субъектом выдвижения Богдана Андрееву была партия "Возрождение".

В 2019 году он баллотировался в народные депутаты от политсилы "Оппозиционный блок" и занимал седьмую позицию в списке.

На должность городского головы Ужгорода в первом туре претендовали два однофамильца Андреева, они набрали по несколько голосов.

Виктор Щадей - депутат Ужгородского городского совета, в 2014 году был и.о. мэра Ужгорода после выражения недоверия мэру Погорелову. В 2014 баллотировался в парламент, но проиграл другому мажоритарщику. Через неделю после выборов Щадея сняли с должности и.о. городского головы и вернули Погорелова.

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