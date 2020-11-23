Оккупанты снова дистанционно минировали позиции защитников в направлении Водяного

Также враг вел огонь из стрелкового оружия.

Оккупанты снова дистанционно минировали позиции защитников в направлении Водяного
Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

С начала 22 ноября по состоянию на 17:00 роSSийско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Донбассе.

Утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Шумы, противник открывал огонь из стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2", - добавили в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, что за прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска на Донбассе один раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Они из гранатомета стреляли близ н.п. Водяное.

20 ноября зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. Со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты осуществили дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

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