Славянск переизбрал мэром Ляха, - экзит-пол

за его соперника от ОПЗЖ проголосовали 41,2% избирателей.

Славянск переизбрал мэром Ляха, - экзит-пол
Вадим Лях
Фото: vchasno

Вадим Лях от "Оппозиционного блока" победил на выборах мэра Славянска.

Во втором туре за него отдали голоса 58,8%, говорится в данных экзит-пола Research&Branding Group.

Его оппонента от ОПЗЖ Павла Придворова поддержали 41,2%.

Всего было опрошено 4619 избирателей на 54 избирательных участках. Случайный характер отбора респондентов на участке обеспечивался процедурой, которая предусматривает отбор в определенное время нужного числа респондентов с заданным шагом. С учетом выборочной совокупности ожидаемая предельная ошибка для этой выборки не должна превышать ± 1,4% (при уровне доверительной вероятности Р = 0,95).

Фото: rb.com.ua

Лях возглавляет город с 2015 года, до него мэром была печально известная Неля Штепа, во времена председательства которой город захватили пророSSийские вооруженные формирования во главе с террористом Гиркиным. Она призвала Путина войти в Славянск и защитить ее. Штепу задержали в июле 2014 года и обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей, и в создании террористической группы или организации.

Также против нее выдвинуто обвинение в призывах к изменению границ территории Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение. Сама Штепа тоже баллотировалась в 2020 году, во второй тур не вышла. Судебное дело по Штепе продолжается.

Лях в должности городского головы был депутатом Славянского горсовета, до этого возглавлял и был заместителем директора нескольких предприятий.

Павел Придворов, глава правления Славянского машиностроительного завода, был депутатом городского совета Славянска, в 2014 году голосовал за создание так называемой Славянской народной дружины и проведение "референдума о независимости" "ДНР". В октябре этого года во время предвыборной агитации на него напал мужчина с ножом.

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