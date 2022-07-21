РФ проводить приховану мобілізацію трьома шляхами

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заяив , що Кремль проводить приховану мобілізацію трьома шляхами.

"Мобілізація в Росії проходить приховано. Зараз задіюють Бойовий армійський резерв країни – російською БАРС, за рахунок якого комплектуються стрілецькі батальйони. Маємо чіткі свідчення цього. Там немає медкомісій чи інших процедур, ти просто підписуєш контракт у військкоматі і їдеш на фронт. Другий спосіб мобілізації у РФ – формування добровольчих батальйонів за національною ознакою. Кремль віддав вказівку на створення таких батальйонів у всіх федеральних утворення. Чисельність одного батальйону – 500-600 осіб, які будуть воювати в Україні. Також широко розповсюджено найманство. Це вихідці країн з Близького Сходу переважно, що також суперечить міжнародним конвенціям", - наголосив Скібіцький.

За йго словами, оголошення загальної мобілізації президентом РФ Владіміром Путіним буде свідчити про його провал в Україні.