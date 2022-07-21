РФ проводить приховану мобілізацію трьома шляхами
Росія має значні, але поки не критичні втрати у війні проти України, інформує
Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький
"Мобілізація в Росії проходить приховано. Зараз задіюють Бойовий армійський резерв країни – російською БАРС, за рахунок якого комплектуються стрілецькі батальйони. Маємо чіткі свідчення цього. Там немає медкомісій чи інших процедур, ти просто підписуєш контракт у військкоматі і їдеш на фронт. Другий спосіб мобілізації у РФ – формування добровольчих батальйонів за національною ознакою. Кремль віддав вказівку на створення таких батальйонів у всіх федеральних утворення. Чисельність одного батальйону – 500-600 осіб, які будуть воювати в Україні. Також широко розповсюджено найманство. Це вихідці країн з Близького Сходу переважно, що також суперечить міжнародним конвенціям", - наголосив Скібіцький.
За йго словами, оголошення загальної мобілізації президентом РФ Владіміром Путіним буде свідчити про його провал в Україні.
Він також зазначив, що втрати окупантів у війні проти України значні, але поки що не критичні для РФ, оскільки у них великий мобілізаційний ресурс.