Враг несет потери, но штурмует Северодонецк и Славянск: сводка Генштаба ВСУ на 8 июня

Идут 105-е сутки противостояния украинского народа русскому вторжению . На вечер среды, 8 июня, враг рвется в Славянск и штурмует Северодонецк, терпит у Берестогового, информирует Апостроф .

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

На Северском направлении враг усиленно охраняет украинскую границу в Брянской и Курской областях. Обстрелял из минометов гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ходыно, Рыжевка и Большая Писаревка Сумской области. Кроме того, противник совершал провокационные пролеты армейской авиации вдоль границы.

На Слобожанском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Питомник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и другие.

На Северодонецком направлении кафиры обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Привиля, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошковка, Горное и других.

В Славянском направлении украинские военные успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении Славянск. Оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Свободного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску. Украинские воины ведут оборонительные боевые действия в районе Довгенького.

В Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк. Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары вблизи Новой Каменки, Покровского и Клинового.

Защитники Украины нанесли роSSийским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма близ Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях роSSийские оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Угледар, Никольское и другие. Также противник применил штурмовую авиацию недалеко от Марьинки и Каменки.

В Южнобужском направлении враг пытается удержать занимаемые позиции и не допустить перегруппировки и усиления подразделений Сил обороны. Применял артиллерию в районах Великой Костромки, Любомировки и Новониколаевки, а штурмовую и армейскую авиацию – в районах Александровки, Княжевки и Новоданиловки.

На временно захваченных территориях Украины кафиры продолжают осуществлять меры административно-полицейского режима, проводить обыски гражданских жителей, грабить и уничтожать местную инфраструктуру.

Украинские защитники наносят урон роSSийским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия, и устойчиво держат оборону.