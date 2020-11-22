Зеленский предложил молодежи рассказать о любви к Украине и инициировал флешмоб

Десяти победителям обещают встречу с президентом на 30-летие независимости Украины.

Президент Владимир Зеленский призвал молодежь принять участие в масштабном всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине.

Фото: president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Пересмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, рожденных в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это - та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь!» - сказал президент.

В флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.

"С десятью победителями увидимся на День Независимости, в 30-ю годовщину Украины", - добавил Владимир Зеленский.

Правила участия:

  • записать ролик продолжительностью до одной минуты, в котором поделиться своими успехами, рассказать и показать, что значит именно для тебя быть украинцем, и как ты меняешь жизнь страны к лучшему;
  • разместить видео на своей странице в социальной сети Facebook или Instagram или отправить по адресу: ukrainenow.videos@gmail.com;
  • в заметке тегнуть страницу @UkraineNOW;
  • поставить хэштег #IamUkraineNow;
  • поставить "лайк" сообщению о конкурсе и подписаться на страницу @UkraineNOW.

Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с президентом в день 30-й годовщины независимости Украины.

Напомним, в прошлом году накануне Дня украинского флага Зеленский предложил украинцам раскрасить в желто-синие цвета всю планету.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19
Украина вышла на 17-е место в мире по количеству больных ковидУкраина вышла на 17-е место в мире по количеству больных ковид
Заместительница Степанова посоветовала предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницыЗаместительница Степанова посоветовала предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницы
Киев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницахКиев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницах
Технический дефолт в Украине возможен с сентября 2021 года - ЖелезнякТехнический дефолт в Украине возможен с сентября 2021 года - Железняк
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский освободил главу Черниговской РГА, который попался на взятке $10 тыс.Зеленский освободил главу Черниговской РГА, который попался на взятке $10 тыс.
Степанов рассказал, при каких условиях в Украине могут ввести полный "локдаун"Степанов рассказал, при каких условиях в Украине могут ввести полный "локдаун"
Степанов рассказал, кто в Украине первым получит вакцину от COVID-19Степанов рассказал, кто в Украине первым получит вакцину от COVID-19
Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных заведениях и транспорте без масокЗеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных заведениях и транспорте без масок
Оккупанты выдвинули Украине условия для освобождения пленныхОккупанты выдвинули Украине условия для освобождения пленных
Зеленский поручил Разумкову инициировать рассмотрение закон о растаможке "евроблях"Зеленский поручил Разумкову инициировать рассмотрение закон о растаможке "евроблях"
Зеленский заверил послов G7, что Сытник останется в должности директора НАБУЗеленский заверил послов G7, что Сытник останется в должности директора НАБУ
Зеленский сдал повторный тест на ковид, результат оказался положительнымЗеленский сдал повторный тест на ковид, результат оказался положительным
В Украине отменили справку о составе семьи для получения ряда госуслугВ Украине отменили справку о составе семьи для получения ряда госуслуг
Гончаренко объявил о создании межфракционного объединения по развитию «зеленой» энергетики в УкраинеГончаренко объявил о создании межфракционного объединения по развитию «зеленой» энергетики в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости