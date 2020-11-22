Зеленский предложил молодежи рассказать о любви к Украине и инициировал флешмоб
Десяти победителям обещают встречу с президентом на 30-летие независимости Украины.
Президент Владимир Зеленский призвал молодежь принять участие в масштабном всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Пересмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, рожденных в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это - та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь!» - сказал президент.
В флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.
"С десятью победителями увидимся на День Независимости, в 30-ю годовщину Украины", - добавил Владимир Зеленский.
Правила участия:
- записать ролик продолжительностью до одной минуты, в котором поделиться своими успехами, рассказать и показать, что значит именно для тебя быть украинцем, и как ты меняешь жизнь страны к лучшему;
- разместить видео на своей странице в социальной сети Facebook или Instagram или отправить по адресу: ukrainenow.videos@gmail.com;
- в заметке тегнуть страницу @UkraineNOW;
- поставить хэштег #IamUkraineNow;
- поставить "лайк" сообщению о конкурсе и подписаться на страницу @UkraineNOW.
Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с президентом в день 30-й годовщины независимости Украины.
Напомним, в прошлом году накануне Дня украинского флага Зеленский предложил украинцам раскрасить в желто-синие цвета всю планету.