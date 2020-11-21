От коронавируса умерла жена єкс-президента Армении

Рите Саргсян было 57 лет.

От коронавируса умерла жена єкс-президента Армении
Фото: tsayg.am

От осложнений коронавирусной болезни COVID-19 умерла жена бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Об этом сообщает NEWS.am со ссылкой на офис экс-президента.

"С глубокой болью сообщаем, что 20 ноября на 58-м году жизни умерла жена третьего президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян. Офис третьего президента Республики Армения выражает глубокие соболезнования Сержу Саргсяну, его семье, родным и близким", - говорится в сообщении.

В издании отмечают, что из-за инфицирования коронавирусом Рита Саргсян последние дни жизни находилась в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что патриарх Сербский Ириней умер в больнице, где проходил лечение от коронавируса.

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