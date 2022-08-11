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2022-08-11
Спецоперація пройшла точку неповернення і буде продовжена — депутат Госдуми
Сурогат Жириновського наполягає на тому, що Росія перебуває у виграшній позиції, інформує
© Спутнік - Грузія
«Спеціальна військова операція вже пройшла свою точку неповернення» — із такою заявою виступив депутат Госдуми Лєонід Слуцкій, який нещодавно змінив на посаді голови партії ЛДПР померлого Владіміра Жириновського.
В інтерв’ю одному з основних пропагандистських російських ресурсів «Russia Today» він заявив, що «вона [спецоперація] буде продовжена, поза всяким сумнівом».
Микита Ткаченко, ZN.ua