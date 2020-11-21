У побережья Британии задержали судно с нелегалами, арестовали двух украинцев

У побережья Великобритании иностранные правоохранители обнаружили судно, на котором перевозили нелегальных мигрантов. Арестовали двух украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"18 ноября у побережья Восточной Англии пограничные силы при координации с Национальным агентством борьбы с преступностью (National Crime Agency - NCA) Великобритании задержали рыболовецкое судно. На нем находилось 69 нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Европы", - говорится в сообщении.

Трое членов экипажа, в том числе двое граждан Украины, арестованы по подозрению в содействии нелегальной миграции.

"Сейчас мы совместно с британскими коллегами из NCA проверяем возможность причастности транснациональных организованных группировок к функционированию этого канала нелегальной миграции. В то же время изучаем наличие вербовки и вовлечения украинцев в преступную деятельность. Мы уже неоднократно выявляли факты, когда наши граждане становились жертвами торговли людьми", - заявил начальник Департамента противодействия преступности, связанной с торговлей людьми, и незаконной миграции Нацполиции Сергей Пантелеев.

По его словам, по данным МИД Украины, в греческих и итальянских тюрьмах отбывают наказание более 200 украинцев.