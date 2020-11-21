За нардепа от "Слуги народа" на заседании комитета голосовала неизвестная женщина
Глава комитета Андрей Клочко подмены якобы не заметил.
Вместо народного депутата от “Слуги Народа”, мажоритарщика из Херсонской области Владимира Иванова на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства шесть раз проголосовал другой человек - неизвестная женщина.
Об этом говорится в материале "ЧЕСНО".
Два из этих шести голосований касались президентского законопроекта о всеукраинском референдуме. Глава комитета Андрей Клочко подмены якобы не заметил.
Заседание Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 18 ноября происходило в режиме видеоконференции на платформе Zoom.
Перед его началом глава комитета Андрей Клочко ("Слуга народа") провел перекличку и насчитал присутствующих 22 из 27 членов комитета. Во время переклички Владимир Иванов на свою фамилию не откликнулся, его аккаунт в общей сетке окон также не появился. Впоследствии нардеп появился на несколько минут, остальное время на видео было видно пустую комнату.
Во время голосования за проект закона о народовластии через всеукраинский референдум №3612 на фоне пустой комнаты слово "за" вместо депутата сказал женский голос. Однако глава комитета разницы не заметил и продолжил процедуру голосования.
После этого было еще пять голосований, в частности по рекомендации парламенту принять в целом законопроект о референдуме. Во всех этих голосованиях вместо Иванова приняла участие неизвестная, которая ни разу не появилась в кадре:
- По законопроекту о референдуме
- Об одобрении рекомендаций комитетских слушаний
- Об одобрении рекомендаций круглого стола
- По ходатайству комитета о награждении наградами и отличиями ВРУ и Кабинета министров по случаю Дня местного самоуправления
- По расписанию заседаний комитета на ноябрь-декабрь 2020 года.
Голосование постороннего лица вместо народного депутата на заседании комитета является прямым нарушением закона "О комитетах Верховной Рады Украины", а идентичное этому кнопкодавство в сессионном зале парламента - нарушением Конституции Украины, которое с недавних пор еще и подпадает под действие Уголовного кодекса. За аналогичное нарушение на заседании комитета ВРУ ответственность не предусмотрена вообще.
Напомним, 16 января вступил в силу закон о штрафах за "кнопкодавство" нардепов. Максимальный штраф за такое преступление составляет 85 тысяч гривен. Если факт кнопкодавства зафиксирует не нардеп, а журналисты, аккредитованные в парламенте, они могут подать заявление в аппарат Верховной Рады вместе с фото- и видеодоказательствами.