СБУ предупредила вывоз из Украины деталей к зенитно-ракетному комплексу

Их планировали вывезти из Украины в одну из стран Ближнего Востока.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности разоблачила должностных лиц одной из киевских структур в сфере государственного экспортного контроля, планировавших вывезти из Украины товары военного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о незаконной поставке агрегатов, комплектующих и деталей для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М". Их планировали вывезти из Украины в одну из стран Ближнего Востока.

"Правоохранители установили, что для сокрытия военного назначения этих товаров отправителем были указаны ложные сведения об их количественно-качественных характеристик. Также на продукцию не было предоставлено необходимых разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины", - говорится в сообщении.

Сведения о правонарушениях переданы правоохранителям. В действиях должностных лиц усматриваются признаки совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее Служба безопасности Украины блокировала противоправный механизм поставки "Укрзализныце" некачественных запчастей роSSийского производства.

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