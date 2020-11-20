СБУ предупредила вывоз из Украины деталей к зенитно-ракетному комплексу
Их планировали вывезти из Украины в одну из стран Ближнего Востока.
Служба безопасности разоблачила должностных лиц одной из киевских структур в сфере государственного экспортного контроля, планировавших вывезти из Украины товары военного назначения.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Речь идет о незаконной поставке агрегатов, комплектующих и деталей для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М". Их планировали вывезти из Украины в одну из стран Ближнего Востока.
"Правоохранители установили, что для сокрытия военного назначения этих товаров отправителем были указаны ложные сведения об их количественно-качественных характеристик. Также на продукцию не было предоставлено необходимых разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины", - говорится в сообщении.
Сведения о правонарушениях переданы правоохранителям. В действиях должностных лиц усматриваются признаки совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины блокировала противоправный механизм поставки "Укрзализныце" некачественных запчастей роSSийского производства.