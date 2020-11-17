Порошенко представил план преодоления коронавирусного кризиса с переподготовкой врачей и массовым тестированием
"Все предложенные решения должны быть приняты на этой неделе в Верховной Раде".
Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко предложил план спасения Украины от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности Порошенко требует направить все средства коронавирусного фонда на обеспечение медучреждений, страхование медиков, массовое бесплатное тестирование граждан, поддержку предпринимателей, пишет пресс-служба "ЕС".
«Только вдумайтесь: из более тридцати девяти миллиардов, уже спущенных из Фонда, больше 20 миллиардов пошли на "Большое воровство» на дорогах. Мы подали законопроект, который обязывает восстановить Фонд и остаток в 27 миллиардов гривень направить исключительно на борьбу с ковидом. На бесплатное полное тестирование, как это делается в Словакии и Австрии, на бесплатные лекарства согласно медицинских протоколов лечения этой болезни и на бесплатные маски для тех, кому они не по карману. А 20 миллиардов, уже потраченных не по назначению, должны быть возвращены туда, откуда их изъяли весной - местному самоуправлению, как целевая субвенция исключительно для противодействия ковиду», - отметил Порошенко.
По его мнению, следует также гарантировать страхование медиков на случай заболевания коронавирусной болезнью, а не только в случае смерти от нее. А также выплатить средства 238 семьям медиков, отдавших свои жизни в борьбе с ковидом.
Он также призвал обеспечить в полном объеме обещанные 300-процентные доплаты медработникам. «Доплата означает, что в разы умножается вся ставка медика, задействованным в борьбе с ковидом. Если она 8000 гривень, то получить он должен 24 тысячи, а не две-три тысячи доплаты, как сейчас. Потому что своей жизнью медики рискуют в течение всей смены», - отмечает Порошенко.
Он также отметил важность обеспечения переподготовки врачей, чтобы не допустить критической нехватки медицинских кадров при дальнейшем росте числа больных. Необходимость открытия для общего доступа ведомственных больниц МВД, СБУ, «Укрзализныци», «Феофании». Обеспечение доступа каждой койки к кислороду и проведение бесплатного тотального тестирования.
«Все предлагаемые нами решения должны быть приняты немедленно, на этой неделе, завтра в Верховной Раде», - призвал Порошенко.