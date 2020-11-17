Порошенко представил план преодоления коронавирусного кризиса с переподготовкой врачей и массовым тестированием

"Все предложенные решения должны быть приняты на этой неделе в Верховной Раде".

Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко предложил план спасения Украины от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности Порошенко требует направить все средства коронавирусного фонда на обеспечение медучреждений, страхование медиков, массовое бесплатное тестирование граждан, поддержку предпринимателей, пишет пресс-служба " ЕС ".

«Только вдумайтесь: из более тридцати девяти миллиардов, уже спущенных из Фонда, больше 20 миллиардов пошли на "Большое воровство» на дорогах. Мы подали законопроект, который обязывает восстановить Фонд и остаток в 27 миллиардов гривень направить исключительно на борьбу с ковидом. На бесплатное полное тестирование, как это делается в Словакии и Австрии, на бесплатные лекарства согласно медицинских протоколов лечения этой болезни и на бесплатные маски для тех, кому они не по карману. А 20 миллиардов, уже потраченных не по назначению, должны быть возвращены туда, откуда их изъяли весной - местному самоуправлению, как целевая субвенция исключительно для противодействия ковиду», - отметил Порошенко.

По его мнению, следует также гарантировать страхование медиков на случай заболевания коронавирусной болезнью, а не только в случае смерти от нее. А также выплатить средства 238 семьям медиков, отдавших свои жизни в борьбе с ковидом.

Он также призвал обеспечить в полном объеме обещанные 300-процентные доплаты медработникам. «Доплата означает, что в разы умножается вся ставка медика, задействованным в борьбе с ковидом. Если она 8000 гривень, то получить он должен 24 тысячи, а не две-три тысячи доплаты, как сейчас. Потому что своей жизнью медики рискуют в течение всей смены», - отмечает Порошенко.

Он также отметил важность обеспечения переподготовки врачей, чтобы не допустить критической нехватки медицинских кадров при дальнейшем росте числа больных. Необходимость открытия для общего доступа ведомственных больниц МВД , СБУ , «Укрзализныци», «Феофании». Обеспечение доступа каждой койки к кислороду и проведение бесплатного тотального тестирования.

«Все предлагаемые нами решения должны быть приняты немедленно, на этой неделе, завтра в Верховной Раде», - призвал Порошенко.