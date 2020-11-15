Австрия по примеру Словакии проведет массовое тестирование населения на ковид

Тестирование планируют провести в конце "локдауна", который стартует во вторник.

Австрия хочет провести массовое тестирование населения на COVID-19 по примеру Словакии.

Об этом заявил Канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет orf.at.

Тестирование планируют провести в конце "локдауна", который стартует в вторник, 17 ноября, и продлится до 6 декабря.

Курц заметил, что в Словакии благодаря тестированию было обнаружено и изолировано много случаев бессимптомного коронавируса.

Больше информации о тестировании правительство даст на этой неделе. В то же время запланировано, что ради скорейшего открытия школ сначала протестируют учителей.

Тестирование могут повторить накануне Рождества, чтобы сделать праздник максимально безопасным.

Напомним, Правительство Австрии из-за роста количества новых случаев заболевания коронавирусом второй раз с начала пандемии вводит особо жесткие карантинные меры.

Будут закрыты школы, предприятия бытового обслуживания и магазины. Покидать свой дом будет разрешено только по уважительной причине, как то: поездка на работу, оказание помощи родственникам или отдых на свежем воздухе.

Отмечается, что это ограничение будет пересматриваться парламентом каждые 10 дней.

Продолжат работу аптеки, банки, магазины, продающие товары ежедневного потребления (супермаркеты, магазины, продающие хозтовары и косметику). Детские сады будут закрыты, а школы перейдут на дистанционное обучение. В исключительных случаях родители смогут привести туда своих детей.

В Словакии продлили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса на 45 дней, однако ослабили жесткий карантин из-за уменьшения количества больных ковидом.

1 октября и 1 ноября в Словакии проходил первый этап общенационального тестирования, которое правительство считает альтернативой локдауну. Тестирование добровольное, в нем призвали участвовать граждан в возрасте от 10 до 65 лет.

В первом этапе тестирования приняли участие более 3,6 миллиона жителей Словакии. Более 1% протестированных получили положительные результаты. В стране проводят тесты на антигены, которые дают результат за 15-30 минут. Их считают менее надежными, чем ПЦР-тесты. Получившие отрицательный результат могут свободно передвигаться по стране.

7 и 8 ноября в Словакии провели второе массовое тестирование и проверили еще 1,5 миллиона человек.

С 9 ноября Словакия закрыла пункты пропуска на границе с Украиной из-за ковида.