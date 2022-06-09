Оккупанты посилили террор населения на юге Украины

На оккупированных территориях украинского юга усиливается террор роSSийских оккупантов против мирного населения, в том числе и в Крыму, заявил народный депутат Ахтем Чийгоз.

«Они чувствуют, что на Херсонщине освобождают населенные пункты, идет подготовка к контрнаступлению. Это влияет на действия оккупантов в Крыму и они убегают. Там нет сейчас мирной жизни. Террор с их стороны как месть за успех Украины в противодействии роSSийской агрессии очень усиливается. Наши граждане в Херсонской области и других оккупированных территориях сейчас очень зависят от наших действий, как мы будем быстро освобождать эти территории», – сказал он в эфире телеканала Прямой .

Чийгоз добавил, что в Крыму ситуация тоже напряженная. В частности, с полуострова пытаются уехать те россияне, которые переехали туда на постоянное проживание после 2014 года.

«В первые годы они рейдерили, захватывали имущество наших граждан, покупали землю, строили что-нибудь. Сейчас все это стало ненужным, они все это покидают и убегают из Крыма. В Крыму не будет покоя и это связано с нашими действиями в Херсонской области», – добавил политик.

Ахтем Чийгоз подчеркнул, что освобождение Херсонской области является ключевым условием освобождения Крыма.