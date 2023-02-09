Мер Мелітополя повідомив, що росіяни посилили у місті примусову паспортизацію
Для власників українського паспорта у тимчасово окупованому місті запровадили низку обмежень, інформує
Після зростання кількості нових російських мобілізованих у тимчасово окупованому Мелітополі, росіяни посилили тиск на місцеве населення і примусово вимагають отримати російський паспорт. Про це у своєму Telegram
Аби примусити цивільних до отримання російського паспорта, за словами Федорова, окупанти ввели в місті низку обмежень:
– без російського паспорта складно буде вести бізнес;
– власників українських паспортів позбавили можливості отримувати деякі соціальні виплати;
– з 1 березня пенсії отримуватимуть лише власники російських паспортів;
– російські паспорти необхідні для переоформлення авто;
– при відсутності російського паспорта неможливо буде володіти майном.
"Роблять з жителів окупованих територій, яких самі ж поставили на межу виживання, злочинців. І думають, що так зможуть підкорити людей. Попри тиск і залякування, навіть з паспортами Росії, які будуть змушені взяти, щоб не вмерти з голоду, нескорені жителі ТОТ лишаються вірними Україні і найбільше чекають перемоги", – додав міський голова.