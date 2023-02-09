Мер Мелітополя повідомив, що росіяни посилили у місті примусову паспортизацію

Для власників українського паспорта у тимчасово окупованому місті запровадили низку обмежень, інформує ZN.ua.

Мер Мелітополя повідомив, що росіяни посилили у місті примусову паспортизацію
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Після зростання кількості нових російських мобілізованих у тимчасово окупованому Мелітополі, росіяни посилили тиск на місцеве населення і примусово вимагають отримати російський паспорт. Про це у своєму Telegram повідомив міський голова Іван Федоров.

Аби примусити цивільних до отримання російського паспорта, за словами Федорова, окупанти ввели в місті низку обмежень:

– без російського паспорта складно буде вести бізнес;

– власників українських паспортів позбавили можливості отримувати деякі соціальні виплати;

– з 1 березня пенсії отримуватимуть лише власники російських паспортів;

– російські паспорти необхідні для переоформлення авто;

– при відсутності російського паспорта неможливо буде володіти майном.

"Роблять з жителів окупованих територій, яких самі ж поставили на межу виживання, злочинців. І думають, що так зможуть підкорити людей. Попри тиск і залякування, навіть з паспортами Росії, які будуть змушені взяти, щоб не вмерти з голоду, нескорені жителі ТОТ лишаються вірними Україні і найбільше чекають перемоги", – додав міський голова.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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