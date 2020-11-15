В Одессе голосовали за пределами кабинки и фотографировали бюллетени

Также на двух избирательных участках бюллетени выдавал один член УИК.

В Одессе наблюдатели фиксируют нарушения на избирательных участках.

Как сообщили в Гражданской сети “ОПОРА”, на двух избирательных участках бюллетени избирателям выдает один член УИК.

Такие ситуации зафиксированы на участке № 511148 (ул. Варненская, 3-А) и на участке № 511105 (ул. Академика Вильямса, 54-А). Причиной в обоих случаях является то, что члены участковых избирательных комиссий регулярно покидают помещение для голосования.

Фото: сайт ОПОРЫ

Так, согласно ч. 3 ст. 248 Избирательного кодекса два члена участковой избирательной комиссии предоставляют избирателю возможность проголосовать: один член участковой избирательной комиссии после предъявления избирателем документов предоставляет избирателю список избирателей для подписи, а второй член участковой избирательной комиссии в указанном месте на контрольном талоне избирательного бюллетеня вписывает свою фамилию, инициалы, ставит подпись и проставляет номер, под которым избиратель внесен в список избирателей на участке.

На избирательном участке № 511308 (ул. Маршала Говорова, 8-А) наблюдатель обнаружил голосование за пределами избирательного участка: избиратель проголосовала за столом у членов УИК.

Кроме того, наблюдатель зафиксировал два случая фотографирования избирателями бюллетеней в кабинках для голосования. Это произошло на избирательном участке №511188 (ул. Лип Ивана и Юрия, 14-А). В обоих случаях дежурный сотрудник полиции не успел задержать этих избирателей.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, в ряде городов Украины стартовал второй тур выборов городских голов.Сегодня за них будут голосовать в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.

За кресло мэра Одессы борются действующий мэр Геннадий Труханов и нардеп Николай Скорик, баллотирующийся от ОПЗЖ. В первом туре Труханов набрал 38,35% голосов, а Скорик - 19,47%.