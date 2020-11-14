Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"

Президент акцентировал на невмешательстве в американский избирательный процесс.

Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Володимир Зеленський
Фото: скріншот відео

Президент Владимир Зеленский заявил о невмешательстве Украины в президентские выборы в США.

Об этом он рассказал в своем видеообращении из "Феофании".

Президент отметил, что вопрос выборов в США "интересует украинцев не меньше, чем собственные местные выборы".

"У меня вопрос: при чем здесь Украина? Правильно, совершенно ни при чем. И это и есть, я считаю, - наша победа. Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства. Некоторые внутри страны мечтали, чтобы мы допустили ошибку ... но Украина достойно прошла этот путь и сохранила неизменную, что очень важно, двухпалатную поддержку Соединенных Штатов. И сегодня все признают, что наша позиция была правильной - она показала невмешательство в выборы другого государства. А это значит, что Украина была и остается партнером и другом, как для демократов, так и для республиканцев ", - сказал Зеленский.

"Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты", - добавил президент.

Напомним, 3 ноября в США состоялись президентские выборы. 7 ноября американские СМИ сообщили о победе экс-вице-президента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена на народном голосовании. Он получает 273 голоса из 270 необходимых.

Зеленский поздравил Байдена с победой и отметил, что дружба между странами становится только крепче.

11 ноября Байден провел телефонный разговор с лидерами Великобритании и Франции и обсудил с ними, кроме прочего, тему конфликта в Украине.

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