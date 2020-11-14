В Иране уничтожили организатора взрыва посольств США в Африке
Один из руководителей "Аль-Каиды" Абдулла Ахмед Абдулла был застрелен в августе израильскими агентами.
В Иране уничтожили одного из руководителей "Аль-Каиды" Абдуллу Ахмед Абдуллу, известного также, как Абу Мухаммед аль-Масри, который был одним из организаторов взрыва посольств США в Африке в 1998 году.
Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на СМИ.
Израильские агенты застрелили его в Тегеране еще в августе, действуя по запросу США. Однако эта информация до недавнего времени была секретной.
В 1998 году перед посольствами США в Найроби (Кения) и Дар-эс-Саламе (Танзания) взорвали мощные бомбы.
В Найроби погибли 224 человека, включая 12 американцев, около 4 650 были ранены. В Дар-эс-Саламе погибли 10 человек, работавших в посольстве.
Организаторами взрывов были 21 член Аль-Каиды.
Абдулла Ахмед Абдулла - выходец из Египта, в последние годы считался вторым человеком в иерархии «Аль-Каиды», его долгое время разыскивало ФБР.
Напомним, французские военные убили в Мали Ба Аг Муссу - главаря группы, которая связана с террористической группировкой "Аль-Каида".