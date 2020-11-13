Боевики открывали огонь у Каменки и Водяного

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Боевики открывали огонь у Каменки и Водяного
Фото: Олена Максименко

Незаконные вооруженные формирования РоSSийской Федерации сегодня совершили две провокации и открыли огонь возле населенных пунктов Каменка и Водяное.

Об этом сообщается в сводке Министерства обороны Украины.

"Сегодня, по состоянию на 12-й час, со стороны оккупантов осуществлены две огневые провокации. Используя минометы калибра 82 мм, противник обстрелял наши позиции вблизи Каменки. А в районе Водяного применил автоматический станковый гранатомет", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что обстрелы имели провокационный характер, поэтому ответный огонь не открывался.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 ноября, на участках ответственности украинских подразделений в районе операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

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