Шмыгаль о карантине: у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства

Мэры не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы.

Об этом по результатам селекторного совещания главы правительства с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 сообщила пресс-служба Кабмина.

"У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решения правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, находящимися на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, которые есть на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных", - сказал Шмыгаль.

По его словам, главы ОГА должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходных не должны принимать посетителей.

Премьер отметил, что по решению правительства в течение выходных учреждения, определенные в перечне, подлежат закрытию или не должны принимать посетителей. А также подчеркнул, что городские головы не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления.

По результатам совещания было поручено Госпродпотребслужбе совместно с Национальной полицией осуществлять проверки на соблюдение противоэпидемических мероприятий в небольших магазинах и на продуктовых рынках.

Напомним, вчера мэрия Одессы отказалась вводить карантин выходного дня. На территории города продолжают действовать ограничения оранжевой зоны.

Также городской голова Анатолий Бондаренко считает карантин выходного дня неуместным для таких небольших городов, как Черкассы. В городе уже дважды отказывались усиливать карантин: в мае и октябре.

В Ровно решили перенести введение карантина выходного дня на следующую неделю. Местные власти ожидают селекторного совещания с ОГА, а в понедельник проведут собственную комиссию.

Позавчера городской голова Львова заявил, что городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине "выходного дня". Садовый считает карантин выходного дня "глупостью" и заявил, что Львов не будет поддерживать решения правительства.