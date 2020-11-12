Более 80% украинцев не принимали участия в инициированном Зеленским опросе, - социсследование

"Слуга народа" пообещала обнародовать результаты опроса после объявления всех итогов местных выборов.

В инициированном президентом Владимиром Зеленским всенародном опросе 25 октября приняли участие только 16,5% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра SOCIS, проведенного с 28 октября по 2 ноября 2020 года.

Большинство респондентов (68,0%) заявили, что этот опрос никак не повлиял на их отношение к Владимиру Зеленскому, 10,3% - "несколько улучшил", 7,9% - "несколько ухудшил", 5,9% - "значительно ухудшил", 2,4% - "значительно улучшил" отношение к главе государства.

Соцопрос проводился методом CATI с использованием планшетов. Выборка: представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и временно неподконтрольных правительству Украины территорий на востоке Украины) по таким показателям, как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки - 2 тыс. респондентов.

Напомним, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше у нас никогда не спрашивали". Первый вопрос Зеленский озвучил 14 октября, затем в Офисе президента назвали все пять вопросов. Также в ОП отметили, что анонсированный опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом.

18 октября появились новые детали о формате проведения опроса президента. Согласно документу, который есть в распоряжении LB.ua, у избирательного участка стоит волонтер и проводит опрос среди избирателей, выходящих с участка. Опрос исключает любую агитацию и проводится исключительно среди желающих. Избиратель получает и заполняет анкету и опускает в коробку для опроса. Каждый волонтер одет в манишку, брендированную логотипом и названием опроса.

Структура опросной сети включает областных координаторов, региональных координаторов и волонтеров опроса. Финансировала проведение партия "Слуга народа".

Министерство внутренних дел призвал украинцев не совершать никаких насильственных действий в отношении волонтеров, которые должны были проводить опрос.

На проведение всеукраинского опроса должны были потратить более 100 миллионов гривен. Спикером кампании стал шоумен Артем Гагарин.

Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук обещала, что результаты опроса будут обнародованы 26 октября.

9 ноября "Слуга народа" пообещала обнародовать результаты опроса Зеленского после объявления всех итогов местных выборов.