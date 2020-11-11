20 самолетов с роSSийскими военными прибыли в Армению

В зону нагорно-карабахского конфликта прибыли уже почти 500 из 2 тыс. роSSийских миротворцев.

20 самолетов военно-транспортной авиации РоSSии Ил-76 прибыли в Армению. Они доставили в страну более 400 военных, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РоSSии.

"20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования роSSийских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15-й миротворческой бригады приземлились в Республике Армения", - говорится в сообщении.

В роSSийском Минобороны уточнили, что в зону нагорно-карабахского конфликта будут переброшены около 2 тыс. военнослужащих, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

РоSSийские наблюдательные посты будут располагаться вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Карабах. Командование операцией будет находиться в районе Степанакерта.

Ранее три военно-транспортных самолета уже доставили более 80 роSSийских военнослужащих в зону конфликта.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с президентами РоSSии и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступает в силу с 01:00 10 ноября и предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газаском районе.

Договоренности, в частности, предусматривают размещение роSSийских военных-миротворцев вдоль линии соприкосновения в течение пяти лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки. С полным текстом соглашения можно ознакомиться здесь.

В Армении на фоне этого заявления вспыхнули масштабные протесты, люди захватили здание парламента и напали на его главу. Они требовали сказать, где находится премьер-министр Никол Пашинян.