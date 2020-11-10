Порошенко пожелал Зеленскому быстро выздороветь и призвал власти поддержать украинцев в случае локдауна

"Решения должны быть очень просты: вернуть изъятые из Коронавирусного фонда 40 мільярдів".

?Порошенко пожелал Зеленскому быстро выздороветь и призвал власти поддержать украинцев в случае локдауна
Фото: qha.com.ua

Петр Порошенко пожелал Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления от коронавируса. Находясь во Львове, он призвал власти вернуть в Коронавирусный фонд 40 млрд гривень, которые были растрачены не по назначению, и обеспечить финансовую помощь украинцам в случае объявления локдауна.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Несмотря на политическую борьбу и множество вопросов к власти, которая провалила оборону страны от пандемии, я по-человечески желаю Владимиру Александровичу скорейшего выздоровления. Я по себе знаю, что такое трудно переболеть ковидом. И очень надеюсь, что его молодой 42-летний организм легко справится с инфекцией. Я искренне этого хочу", - отметил пятый Президент Украины.

Порошенко отметил, что власти говорят о введении так называемого "локдауна выходного дня", но забывают говорить о деньгах.

"Люди должны есть, платить за квартиры - люди имеют расходы. Решения должны быть очень просты: вернуть изъятые из Коронавирусного фонда 40 млрд", - отмечает Порошенко.

Средства из фонда должны расходоваться не на дороги или полицию, а на защиту врачей, поддержку граждан и на медицинское оснащение, - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"Закупить и оборудовать кислородными станциями, кислородными концентраторами каждую койку, обеспечить средствами защиты каждого врача, учителя, воспитателя", - отмечает пятый президент.

Напомним, вчера Зеленский заболел коронавирусом. Он будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.

Президент считает, что его политические оппоненты "радуются его болезни", и обвинил это "небольшое количество субъектов" в потере человеческих качеств.

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