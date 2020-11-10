Клиника “Добробут” требует извинений от экс-главы киевской “Батькивщины” Бондаренко и предупреждает о возможном суде (видео)

Клиника “Добробут” требует извинений от экс-главы киевской “Батькивщины” Бондаренко и предупреждает о возможном суде (видео)

Клиника "Добробут" требует извинений от экс-главы киевской "Батькивщины" Владимира Бондаренко, обвинившего врача-хирурга Вадима Елизарова (на фото) в нападении. Также медучреждение предупреждает о возможном суде. 

Об этом KV стало известно из сообщения в соцсети Facebook клиники "Добробут".

Медучреждение считает заявления Владимира Бондаренко в адрес врача-хирурга Вадима Елизарова безосновательными и не соответствующими действительности.

“Мы требуем официального опровержения ложного заявления господина Бондаренко

В случае, если это заявление не будет немедленно опровергнуто, мы оставляем за собой право обратиться в суд для восстановления справедливости, защиты чести наших сотрудников и репутации “Добробута”, – сказано в сообщении.

В своем видео обращении сам врач-хирург пояснил, что конфликтная ситуация возникла, когда Бондаренко, которому на приеме делали перевязку, оскорбил медсестру. 

“Когда при мне оскорбляют женщину и унижают ее достоинство, я могу за нее постоять”, – сказал он.

Елизаров также подчеркнул, что он уроженец Баку, но всегда с уважением относился к Украине и украинскому языку.

Напомним, экс-глава киевской городской организации партия “Батькивщина”, депутат Киевсовета VIII созыва Владимир Бондаренко (на фото) заявил об избиении врачом клиники “Добробут”. По его словам, в ответ на просьбу говорить на украинском, его ударили и выкинули одежду из медкабинета. Бондаренко намерен обратиться в полицию, Киевскую горгосадминистрацию и Ассоциацию медиков Украины с просьбой возбудить дисциплинарные и уголовные дела по данному факту. 

Фото: страница Вадима Елизарова


Оксана Олейникова, КиевВласть

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