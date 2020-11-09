Ткаченко выступил против карантина выходного дня для учреждений культуры

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против введения так называемого карантина выходного дня.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Учитывая то, к каким последствиям для сферы культуры, креативных индустрий может привести карантин выходного дня, МКИП не поддерживает эту инициативу. Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существовании людей", - подчеркнул Ткаченко.

Отдельный вопрос, по его словам, выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит сфера, которая генерирует от 2 до 4% ВВП .

"И это мы говорим в разрезе сферы культуры, хотя следует помнить, что в целом аналогичны риски и для микро-, малого и среднего бизнеса", - подчеркнул министр.

"Положительно ли скажется закрытие учреждений культуры на общей статистике заболеваемости? Нет. Ведь учреждения культуры - не эпицентр для распространения вируса. Контролировать соблюдение карантина в учреждениях культуры - едва ли не самое простое: поток людей регулируется, рассадка определяется, то, чтобы посетители находились в масках, и температурный скрининг - постоянно отслеживается, дезинфицирующие средства всегда в доступе. Поэтому закрывать сферу, фактически являющуюся образцом для многих отраслей в выполнении санэпидтребований Минздрава, - решение, которое приведет к финансовым потерям в бюджете Украины. Запрет на работу в выходные дни для учреждений культуры и креативных индустрий приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50% и больше", - отметил Ткаченко.

Он также добавил, что во времена пандемии посмотреть ленту в кинотеатре, сходить на спектакль или послушать оперу - это эмоциональная разгрузка, делающая людей счастливее, и такую возможность, по его мнению, нужно оставить украинцам.

Напомним, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не ограничивали работу культурных заведений на карантине выходного дня.

Министерство здравоохранения обратилось в Кабмин с предложением ввести так называемый карантин выходного дня, когда противоэпидемические мероприятия будут усилены только в субботу и воскресенье. Он предусматривает закрытие фудкортов и ресторанов, кроме работы на вынос. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки и АЗС.

Сегодня президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с представителями Кабмина и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что временный режим карантина выходного дня будет действовать несколько недель и поможет избежать жесткого локдауна.