Ткаченко выступил против карантина выходного дня для учреждений культуры

Министр отметил, что культурная сфера фактически является образцом выполнения санэпидемических требований Минздрава.

Ткаченко выступил против карантина выходного дня для учреждений культуры
Фото: Осман Карімов

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против введения так называемого карантина выходного дня.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Учитывая то, к каким последствиям для сферы культуры, креативных индустрий может привести карантин выходного дня, МКИП не поддерживает эту инициативу. Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существовании людей", - подчеркнул Ткаченко.

Отдельный вопрос, по его словам, выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит сфера, которая генерирует от 2 до 4% ВВП.

"И это мы говорим в разрезе сферы культуры, хотя следует помнить, что в целом аналогичны риски и для микро-, малого и среднего бизнеса", - подчеркнул министр.

"Положительно ли скажется закрытие учреждений культуры на общей статистике заболеваемости? Нет. Ведь учреждения культуры - не эпицентр для распространения вируса. Контролировать соблюдение карантина в учреждениях культуры - едва ли не самое простое: поток людей регулируется, рассадка определяется, то, чтобы посетители находились в масках, и температурный скрининг - постоянно отслеживается, дезинфицирующие средства всегда в доступе. Поэтому закрывать сферу, фактически являющуюся образцом для многих отраслей в выполнении санэпидтребований Минздрава, - решение, которое приведет к финансовым потерям в бюджете Украины. Запрет на работу в выходные дни для учреждений культуры и креативных индустрий приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50% и больше", - отметил Ткаченко.

Он также добавил, что во времена пандемии посмотреть ленту в кинотеатре, сходить на спектакль или послушать оперу - это эмоциональная разгрузка, делающая людей счастливее, и такую возможность, по его мнению, нужно оставить украинцам.

Напомним, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не ограничивали работу культурных заведений на карантине выходного дня.

Министерство здравоохранения обратилось в Кабмин с предложением ввести так называемый карантин выходного дня, когда противоэпидемические мероприятия будут усилены только в субботу и воскресенье. Он предусматривает закрытие фудкортов и ресторанов, кроме работы на вынос. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки и АЗС.

Сегодня президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с представителями Кабмина и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что временный режим карантина выходного дня будет действовать несколько недель и поможет избежать жесткого локдауна.

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