Второй тур выборов в Херсоне состоится 15 ноября

Второй тур выборов городского головы в Херсоне состоится 15 ноября.

Соответствующие результаты установила 5 ноября Херсонская городская территориальная избирательная комиссия, пишет "Гражданская сеть "Опора".

Ни один кандидат не получил более 50% голосов избирателей, поэтому комиссия объявила проведение повторного голосования 15 ноября 2020 года.

Фото: сайт Опоры

По результатам голосования, во втором туре будут участвовать два кандидата: Игорь Колыхаев - кандидат от херсонского отделения политической партии «Нам здесь жить!» и Владимир Сальдо - кандидат от местной организации политической партии «Блок Владимира Сальдо».

Всего на должность городского головы Херсона баллотировались 17 кандидатов.

Игорь Колыхаев набрал наибольшее количество голосов - за него проголосовало 22 777 человек, что составляет 30,75% от общего количества избирателей, принявших участие в выборах. Владимира Сальдо поддержали 12 660 избирателей (17,09%).

Согласно части 6 статьи 278 Избирательного кодекса Украины, городская (города с количеством избирателей 75 тысяч и более) территориальная избирательная комиссия принимает решение о проведении повторного голосования, если в избирательный бюллетень на выборах городского головы было включено более двух кандидатов на должность городского головы, и по итогам голосования в день выборов ни один из кандидатов не получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

В то же время в “Опоре” отмечают, что, назначив дату повторного голосования на 15 ноября, Херсонская городская ТИК нарушает избирательное законодательство, а именно часть 1 статьи 242. В ней говорится о том, что городская избирательная комиссия не позднее чем за десять дней до дня голосования обеспечивает изготовление избирательных бюллетеней и не позднее чем за девять дней до дня голосования получает изготовленные избирательные бюллетени.

Напомним, по состоянию на 5 ноября установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 585 местных советов в 24 регионах. Всего признаны избранными 13 323 депутата.

В частности, в 13 районных советов избраны 378 депутатов, в 116 городских - 2 989 депутатов, в один районный в городе - 38 депутатов, в 152 поселковых - 3 320 депутатов, в 303 сельских - 6 598 депутатов.

Также признаны избранными 687 глав (148 - городских, 194 - поселковых, 345 - сельских) также в 24 регионах.

Вместе с тем, в 14 территориальных общинах с количеством избирателей более 75 тыс. в 11 регионах Украины назначено повторное голосование по выборам городского головы.