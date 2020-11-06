ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения считает, что миру необходимо готовиться к новой пандемии.

Об этом сообщает CNN.

В обращении ВОЗ к мировому сообществу говорится, что необходимо "готовиться к новой пандемии уже сейчас". Отмечается, что это станет главной темой 73-й ежегодной сессии, которая состоится 9-14 ноября. На ней планируют принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении.

"Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, были способны действовать быстро с целью сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", - отметили в организации.

Напомним, сейчас в мире началась вторая волна COVID-19. Многие страны вернули карантинные ограничения и вводят локдауны. ВОЗ надеется, что вакцинация от коронавируса начнется в середине 2021-го

Также сообщалось о мутации вируса. В частности, в Дании, которая является крупнейшим в мире производителем норковых шкурок, правительство приказало уничтожить все 17 млн норок на зверофермах после выявления случаев заражения мутировавшим вирусом среди животных.