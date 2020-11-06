ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии

Это станет главной темой 73-й ежегодной сессии, которая состоится 9-14 ноября.

ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии
ВОЗ
Фото: Wikipedia

Всемирная организация здравоохранения считает, что миру необходимо готовиться к новой пандемии.

Об этом сообщает CNN.

В обращении ВОЗ к мировому сообществу говорится, что необходимо "готовиться к новой пандемии уже сейчас". Отмечается, что это станет главной темой 73-й ежегодной сессии, которая состоится 9-14 ноября. На ней планируют принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении.

"Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, были способны действовать быстро с целью сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", - отметили в организации.

Напомним, сейчас в мире началась вторая волна COVID-19. Многие страны вернули карантинные ограничения и вводят локдауны. ВОЗ надеется, что вакцинация от коронавируса начнется в середине 2021-го

Также сообщалось о мутации вируса. В частности, в Дании, которая является крупнейшим в мире производителем норковых шкурок, правительство приказало уничтожить все 17 млн норок на зверофермах после выявления случаев заражения мутировавшим вирусом среди животных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакцинойЭмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакциной
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
На Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостовНа Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостов
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборахАндрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС принял план восстановления экономики после пандемииЕС принял план восстановления экономики после пандемии
Меркель призвала немцев не выходить из дома из-за ухудшения ситуации с ковидомМеркель призвала немцев не выходить из дома из-за ухудшения ситуации с ковидом
Денисова призвала не уменьшать санкции, не ослаблять международное давление на РФДенисова призвала не уменьшать санкции, не ослаблять международное давление на РФ
В Раде зафиксировано более 60 случаев ковида с начала пандемииВ Раде зафиксировано более 60 случаев ковида с начала пандемии
"Европейская солидарность" призвала власть использовать средства антиковидного фонда по назначению"Европейская солидарность" призвала власть использовать средства антиковидного фонда по назначению
Саммит "Украина-ЕС" в Брюсселе станет первым двусторонним саммитом с начала пандемииСаммит "Украина-ЕС" в Брюсселе станет первым двусторонним саммитом с начала пандемии
Первой волны пандемии COVID-19 в Украине не было, - МинздравПервой волны пандемии COVID-19 в Украине не было, - Минздрав
Омбудсмен Денисова призвала суд Италии объективно исследовать материалы защиты нацгвардейца МаркиваОмбудсмен Денисова призвала суд Италии объективно исследовать материалы защиты нацгвардейца Маркива
Степанов заявил, что при плановой госпитализации пациента больница должна бесплатно делать ИФА-тестСтепанов заявил, что при плановой госпитализации пациента больница должна бесплатно делать ИФА-тест
Оппозиция Беларуси призвала к бессрочной акции протеста после тайной инаугурации ЛукашенкоОппозиция Беларуси призвала к бессрочной акции протеста после тайной инаугурации Лукашенко
Последние новости
Подгружаем последние новости