Украина подписала с ВОЗ соглашение о сотрудничестве
Из-за пандемии COVID-19 соглашение подписали в режиме онлайн одновременно в Киеве и Копенгагене.
Правительство Украины утвердило двухлетнее соглашение о сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Это соглашение определяет четкую "дорожную карту" нашей дальнейшей совместной работы, в частности, решение таких вызовов современности, как пока чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине", - сообщил Степанов.
По его словам, из-за пандемии COVID-19 соглашение подписали в режиме онлайн одновременно в Киеве и Копенгагене.
Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреесус призвал не политизировать пандемию коронавируса. Он также призвал мир делать все возможное, чтобы защитить работников здравоохранения.