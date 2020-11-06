Украина подписала с ВОЗ соглашение о сотрудничестве

Из-за пандемии COVID-19 соглашение подписали в режиме онлайн одновременно в Киеве и Копенгагене.

Правительство Украины утвердило двухлетнее соглашение о сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Это соглашение определяет четкую "дорожную карту" нашей дальнейшей совместной работы, в частности, решение таких вызовов современности, как пока чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине", - сообщил Степанов.

По его словам, из-за пандемии COVID-19 соглашение подписали в режиме онлайн одновременно в Киеве и Копенгагене.

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреесус призвал не политизировать пандемию коронавируса. Он также призвал мир делать все возможное, чтобы защитить работников здравоохранения.