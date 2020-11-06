Украина подписала с ВОЗ соглашение о сотрудничестве

Из-за пандемии COVID-19 соглашение подписали в режиме онлайн одновременно в Киеве и Копенгагене.

Украина подписала с ВОЗ соглашение о сотрудничестве
Під час робочого візиту у Житомирську область
Фото: myseldon.com

Правительство Украины утвердило двухлетнее соглашение о сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Это соглашение определяет четкую "дорожную карту" нашей дальнейшей совместной работы, в частности, решение таких вызовов современности, как пока чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине", - сообщил Степанов.

По его словам, из-за пандемии COVID-19 соглашение подписали в режиме онлайн одновременно в Киеве и Копенгагене.

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреесус призвал не политизировать пандемию коронавируса. Он также призвал мир делать все возможное, чтобы защитить работников здравоохранения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакцинойЭмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакциной
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборахАндрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Блок рекламы


Похожие новости
Кравчук: В плане для ТКГ Украина предлагает провести в ОРДЛО местные выборы 31 марта 2021-гоКравчук: В плане для ТКГ Украина предлагает провести в ОРДЛО местные выборы 31 марта 2021-го
Украина направила ноту в СММ ОБСЕ из-за ранения бойца на ДонбассеУкраина направила ноту в СММ ОБСЕ из-за ранения бойца на Донбассе
Разумков: Украина нуждается в большем присутствии ОБСЕ на оккупированном ДонбассеРазумков: Украина нуждается в большем присутствии ОБСЕ на оккупированном Донбассе
Украина все еще на пути к худшему сценарию распространения COVID-19 - моделирование КШЭУкраина все еще на пути к худшему сценарию распространения COVID-19 - моделирование КШЭ
Украина инициирует экстренное заседание подгруппы ТКГ из-за обострения на ДонбассеУкраина инициирует экстренное заседание подгруппы ТКГ из-за обострения на Донбассе
Минкультуры анонсировало музыкальный марафон Беларусь-УкраинаМинкультуры анонсировало музыкальный марафон Беларусь-Украина
Украина вручила ноту протеста послу Венгрии из-за агитации Сиярто на выборахУкраина вручила ноту протеста послу Венгрии из-за агитации Сиярто на выборах
Украина вышла на 22 место в мире по количеству инфицированных ковидомУкраина вышла на 22 место в мире по количеству инфицированных ковидом
С 26 октября почти вся Украина будет в оранжевой или красной эпидемической зонеС 26 октября почти вся Украина будет в оранжевой или красной эпидемической зоне
Зеленский: если не выполняется Будапештский меморандум, Украина имеет право действовать по собственному усмотрениюЗеленский: если не выполняется Будапештский меморандум, Украина имеет право действовать по собственному усмотрению
Последние новости
Подгружаем последние новости