ЦИК назвала даты повторных выборов мэров в 11 городах

Голосование состоится 15 и 22 ноября.

ЦИК назвала даты повторных выборов мэров в 11 городах
Фото: ЦВК

Центральная избирательная комиссия назвала даты повторных выборов городских голов в 11 населенных пунктах.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

"Из информации, которую мы получили сегодня, повторное голосование уже назначили в 9-ти областях. Голосование состоится 15 и 22 ноября", - говорится в сообщении.

Второй тур выборов пройдет 15 ноября в Сумах, Луцке, Краматорске и Каменце-Подольском. На 22 ноября выборы назначены в Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Киеве.

Фото: facebook.com/UACEC

Напомним, местные выборы состоялись 25 октября 2020 года. На этот раз проходили одновременно и очередные, и первые выборы. Граждане избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, районных в городах советов и депутатов городских, сельских, поселковых советов в объединенных территориальных громадах (ОТГ).

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко назвал местные выборы-2020 одними из самых сложных в истории Украины. Граждане избирали депутатов в 1577 местных советах, 22 областных, 119 районных и 370 городских. Общее количество мандатов - 3122, количество голов, которые будут избраны, - 1421.

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