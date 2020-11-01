На выборах в Грузии побеждает правящая партия

В Грузии завершилось голосование на парламентских выборах. По данным экзит-полов, победу одержала партия "Грузинская мечта", которая, по разным данным, собрала от 41% до 55% голосов.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

В частности, послеизбирательный опрос провели компании IPSOS, Public Opinion Strategies, Survation, Edison Research по заказу грузинских телеканалов.

Лидер партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили объявил о победе и поблагодарил избирателей за поддержку, передает грузинский Первый канал.

"Спасибо нашим избирателям, спасибо активистам "Грузинской мечты", лидерам, вам, молодые, вы принесли эту победу. Нужно подчеркнуть, что "Грузинская мечта" как партия в третий раз побеждает на принципиальных выборах. Мы получили то, что хотела наша страна - сформированную солидную команду ", - заявил Иванишвили.

На втором месте, по данным экзит-полов, оказалась оппозиционная партия "Единое национальное движение - Сила в единстве». По предварительной информации, оппозиционеры собрали от 23% до 33% голосов избирателей.

Напомним, парламентские выборы в Грузии впервые проводят по новой системе. Участие в них приняли 48 партий и два блока, среди которых оппозиционное "Единое национальное движение - Сила в единстве». 120 депутатов парламента 10-го созыва избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.

В начале сентября партия "Единое национальное движение - Сила в единстве" объявила, что в случае победы выдвинет на пост премьера Михаила Саакашвили.

Как сообщалось, украинскую парламентскую делегацию не пустили в Грузию. Около 30 народных депутатов Украины из трех фракций запланировали визит в страну, чтобы быть наблюдателями в ходе голосования. Однако грузинская власть не дала разрешения на прием самолета из Украины.