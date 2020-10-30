Мендель: Зеленский разговаривал с Тупицким после решения КСУ

Тупицкий заявил, что его встреча с Президентом Владимиром Зеленским по поводу давления на судей КС не состоялась, хотя была запланирована.

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с главой Конституционного Суда Александром Тупицким после принятия судом решений, угрожающих национальной безопасности.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Юлию Мендель.

"Президент уже имел беседы с главой Конституционного Суда после принятия одиозных решений КС, несущих угрозы национальной безопасности", - сказала Мендель.

Она отметила, что все важные вопросы были обсуждены, и решения, инициированные президентом и поддержанные СНБО и Кабинетом министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицким.

В свою очередь Тупицкий заявил, что его встреча с Президентом Владимиром Зеленским по поводу давления на судей КС не состоялась, хотя была запланирована.

"Мне было поручено от имени судей встретиться официально с Президентом и донести исчерпывающую информацию. Я знаю, что эта встреча планировалась, но отчего-то не состоялась. А говорить есть о чем", - сказал глава КСУ.

Напомним, сегодня Тупицкий заявил, что он видит в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия состава Конституционного Суда.

В документе, опубликованном на сайте Верховной Рады, решение КС о антикоррупционном законодательстве и отмене электронного декларирования названо ничтожным, то есть не создающим правовых последствий. Кроме того, отмечено, что оно принято судьями в условиях реального конфликта интересов.

27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принято решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции.

Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

28 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине 28 октября фактически было ликвидировано.

Национальное агентство по предупреждению коррупции считает, что КС отменил статью Уголовного кодекса об уголовной ответственности за недостоверное декларирование "по причине собственных интересов". НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного Суда - Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Эти судьи голосовали за отмену уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Во исполнение постановления КС Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций о доходах.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами. При этом министр подчеркнул, что необходимо преодолеть негативные последствия этого решения.

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов послал завуалированное предупреждение Конституционному Суду. Он отметил, что "решение некоторых органов государственной власти представляют угрозу национальной безопасности". После этого президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО.

В Европейском Союзе обеспокоены решениями Конституционного Суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима. Об этом стало известно из письма посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции сообщили, что Конституционный Суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти своим решением о лишении НАПК доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности.

Вчера Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине".

Правительство обязало Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру электронных деклараций, закрытый 28 октября, НАПК уже выполнило это решение.