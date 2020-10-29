Из-за решения КСУ закроют более 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник

Он уточнил, что около 20 из этих дел уже рассматриваются в судах.

Решение Конституционного суда (КСУ) о несоответствии Конституции некоторых норм антикоррупционного законодательства заставит правоохранителей закрыть все дела по недостоверному декларированию имущества чиновниками. Таких сейчас насчитывается более 100.

Об этом в эфире hromadske рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Он уточнил, что около 20 из этих дел уже рассматриваются в судах. Среди них есть производство против мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-главы Укроборонпрома Павла Букина (фигурант дела о хищении в оборонке), экс-главы полиции Одесской области Дмитрия Головина.

Он напомнил, что подобная история уже имела место, когда Конституционный суд отменил ответственность за незаконное обогащение.

"И тогда все дела, которые были в производстве, с подозрениями на рассмотрении в судах - они все были закрыты", - сказал Сытник.

Напомним, сегодня Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

В частности был полностью отменен п. 8 ст. 11, который определял следующее полномочия НАПК: "осуществление в порядке, определенном настоящим Законом, контроля и проверки деклараций субъектов декларирования, хранения и обнародования таких деклараций, проведение мониторинга образа жизни субъектов декларирования". То есть электронное декларирование в Украине с сегодняшнего дня ликвидировано.

Министр юстиции Украины Денис Малюська пообещал, что действие антикоррупционного законодательства будет возобновлено.