Экс-заместитель главы ЦИК предупредил о негативных последствиях опроса Зеленского для Донбасса и Крыма

"Какое моральное право мы имеем после этого преследовать организаторов и исполнителей так называемых "народных голосований" в Крыму и на Донбассе?"

Опрос Зеленского подвешивает возможности Украины преследовать организаторов незаконных "референдумов" на оккупированных территориях Крыма и Донбасса и может свидетельствовать о легитимации подобных "плебисцитов" со стороны Украины.

Об этом в эфире телеканала "Суспільне Крим" заявил экс-заместитель главы ЦИК Андрей Магера.

"С самого начала эта авантюра была задумана для того, чтобы ею потом прикрываться. Прикрываться причем "волей народа", которую никто не видел не слышал, не понимал, но она вроде есть ... Когда нам подбрасывают эти вопросы, не имеющие ни конституционной, ни законодательной базы, у меня просто возникает вынужденно ассоциация - 2014 год. Какое моральное право мы имеем после этого всего преследовать организаторов и исполнителей так называемых "народных голосований" в Крыму и на Донбассе? Это способ вывести этих людей из-под удара? Это тем занимается Офис президента?" - сказал Магера.

На уточняющий вопрос о том, является ли такой опрос легитимацией так называемого "крымского референдума", Магера ответил: "Да".

13 октября Президент Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Также в ОП отметили, что анонсированный опрос не будет прямых юридических последствий.

В Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом.

На проведение всеукраинского опроса должны были потратить свыше 100 миллионов гривень. Спикером кампании стал шоумен Артем Гагарин.