Экс-заместитель главы ЦИК предупредил о негативных последствиях опроса Зеленского для Донбасса и Крыма

"Какое моральное право мы имеем после этого преследовать организаторов и исполнителей так называемых "народных голосований" в Крыму и на Донбассе?"

Экс-заместитель главы ЦИК предупредил о негативных последствиях опроса Зеленского для Донбасса и Крыма
Фото: www.dyvys.in

Опрос Зеленского подвешивает возможности Украины преследовать организаторов незаконных "референдумов" на оккупированных территориях Крыма и Донбасса и может свидетельствовать о легитимации подобных "плебисцитов" со стороны Украины.

Об этом в эфире телеканала "Суспільне Крим" заявил экс-заместитель главы ЦИК Андрей Магера.

"С самого начала эта авантюра была задумана для того, чтобы ею потом прикрываться. Прикрываться причем "волей народа", которую никто не видел не слышал, не понимал, но она вроде есть ... Когда нам подбрасывают эти вопросы, не имеющие ни конституционной, ни законодательной базы, у меня просто возникает вынужденно ассоциация - 2014 год. Какое моральное право мы имеем после этого всего преследовать организаторов и исполнителей так называемых "народных голосований" в Крыму и на Донбассе? Это способ вывести этих людей из-под удара? Это тем занимается Офис президента?" - сказал Магера.

На уточняющий вопрос о том, является ли такой опрос легитимацией так называемого "крымского референдума", Магера ответил: "Да".

13 октября Президент Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Также в ОП отметили, что анонсированный опрос не будет прямых юридических последствий.

В Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом.

На проведение всеукраинского опроса должны были потратить свыше 100 миллионов гривень. Спикером кампании стал шоумен Артем Гагарин.

Напомним, по данным МИД Украины, с 2014 года РоSSия переселила в оккупированный Крым полмиллиона своих граждан, вытесняющих жителей Крыма за пределы полуострова. Такие действия являются военным преступлением.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра ШвайкуНа Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра Швайку
Автор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантинаАвтор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантина
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"
Активистка Femen обнажилась перед посольством Польши в КиевеАктивистка Femen обнажилась перед посольством Польши в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
Ковид подтвердили у еще одного заместителя главы Офиса президентаКовид подтвердили у еще одного заместителя главы Офиса президента
ОАСК открыл дело об увольнении главы НКРЭКУ ТарасюкаОАСК открыл дело об увольнении главы НКРЭКУ Тарасюка
Линкявичюс: вопрос Крыма будет мешать вступлению Украины в НАТОЛинкявичюс: вопрос Крыма будет мешать вступлению Украины в НАТО
В "Слуге народа" представили первые результаты опроса ЗеленскогоВ "Слуге народа" представили первые результаты опроса Зеленского
Результаты опроса от Зеленского обнародуют в понедельникРезультаты опроса от Зеленского обнародуют в понедельник
Полиция расследует привлечение несовершеннолетних к проведению опроса ЗеленскогоПолиция расследует привлечение несовершеннолетних к проведению опроса Зеленского
Интервьюеры опроса Зеленского присутствуют только возле 55% участков, - ОПОРАИнтервьюеры опроса Зеленского присутствуют только возле 55% участков, - ОПОРА
Движение ЧЕСНО опубликовало первые фото волонтеров опроса ЗеленскогоДвижение ЧЕСНО опубликовало первые фото волонтеров опроса Зеленского
В Виннице мужчина толкнул волонтера с опросником Зеленского, его задержалиВ Виннице мужчина толкнул волонтера с опросником Зеленского, его задержали
На опросе Зеленского можно проголосовать по несколько раз, - наблюдателиНа опросе Зеленского можно проголосовать по несколько раз, - наблюдатели
Последние новости
Подгружаем последние новости