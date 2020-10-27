КСУ признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства

О чем идет речь в решении и какие именно положения антикоррупционного законодательства КС признал неконституционными, собеседник агентства не уточнил

Конституционный Суд Украины (КСУ) принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в КСУ.

"На закрытой части заседания было принято решение, которое вступает в законную силу. Определенные положения признаны неконституционными", - сказал собеседник агентства в КС.

О чем идет речь в решении и какие именно положения антикоррупционного законодательства КС признал неконституционными, собеседник агентства не уточнил.

Отмечается, что конституционность целого ряда положений еще будет изучаться, поскольку суд вынес решение о выделении дела в отдельное производство.

По информации бывшего нардепа, члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, на закрытом заседании во вторник КС отменил ст. 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции "ОПЗЖ" от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

Напомним, 16 сентября большая палата Конституционного Суда Украины признала неконституционными отдельные положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 года неконституционными.