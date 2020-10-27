НАБУ обжалует решение ОАСК об отстранении Сытника от должности

В НАБУ назвали решение ОАСК от 26 октября "ангажированным и абсурдным в правовом смысле".

НАБУ обжалует решение ОАСК об отстранении Сытника от должности
Фото: 112.ua

Национальное антикоррупционное бюро расценивает решение Окружного административного суда Киева о деятельности Национального бюро и директора НАБУ Артема Сытника как вмешательство в свою работу и обжалует его.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Фактически речь идет о попытке любым способом отстранить от должности директора НАБУ как гаранта институциональной независимости и способности организации расследовать факты совершения коррупционных действий должностными лицами топ-уровня и превратить сам орган в управляемую «карманную» структуру. Следствием этого станет полная блокировка расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти", - говорится в сообщении.

В НАБУ назвали решение ОАСК от 26 октября "ангажированным и абсурдным в правовом смысле".

"Его настоящая цель - заблокировать работу учреждения, которое разоблачило судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти", - отметили в бюро.

В то же время в Бюро отметили, что уволить Артема Сытника с должности могут исключительно по основаниям, предусмотренным законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

"Сейчас таких оснований нет. Поэтому Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия, НАБУ работает в штатном режиме. Любые попытки ОАСК найти обходные пути для реализации судьями, подозреваемыми в захвате власти, своих амбиций, являются такими, которые уничтожают доверие к судебной власти и справедливому судопроизводству", - пояснили в НАБУ.

Напомним, 26 октября появилась информация о том, что ОАСК приказал уволить Сытника с должности директора НАБУ. Соответствующее решение суд вынес в рамках решения дела о восстановлении в должности бывшего руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что пока нет ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро из Единого госреестра, и он останется в должности.

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