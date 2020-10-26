Пьяный украинец в шлепанцах пытался пешком попасть в РоSSию

В воскресенье, 25 октября, пограничники Харьковского отряда задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу с Россией .

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

"Пограничный наряд отдела" Дергачи "остановил нарушителя в районе населенного пункта Гранов, недалеко от границы. Мужчина путешествовал в летних шлепанцах, очевидно, забыв надеть ботинки, потому что был пьян", - говорится в сообщении.

Задержанным оказался житель города Покровск Донецкой области. Мужчина объяснил, что таким образом он хотел "сократить дорогу". Документов, кроме внутреннего паспорта гражданина Украины, у него не было.

За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составлены соответствующие административные материалы, решение по которым будет принимать суд.

Напомним, с 1 марта 2020 граждане Украины имеют право попасть на территорию РФ только по заграничным паспортам и только в установленных пунктах пропуска.

В июле россиянин незаконно пересек границу с Украиной, чтобы попросить о статусе беженца.