Согласно параллельному подсчету голосов, Кличко набирает 50,9%, - штаб

По словам Продан, параллельный подсчет и мокрые протоколы совпадают.

На выборах в Киевский городской совет Виталий Кличко набрал около 51% и побеждает уже в первом туре, партия «Удар» проходит в Киевраду с результатом почти 20%. Об этом стало известно из параллельного подсчета голосов, который проводил штаб мэра Киева Виталия Кличко и партии «Удар». Эту информацию на брифинге озвучила глава штаба Оксана Продан.

"По тем данным, которые у нас есть согласно параллельному подсчету голосов, Виталий Кличко получает 50,9% голосов и с большой вероятностью побеждает уже в первом туре на выборах киевского городского головы, и экзит-полы и наш параллельный подсчет голосов показывают, что партия "УДАР" проходит в Киевраду с результатом 19,7%", - отмечает Продан.

По словам Продан, и параллельный подсчет, и мокрые протоколы совпадают, соответственно, штаб Кличко ожидает именно таких результатов и в альтернативном подсчете.

"Уже сейчас мы можем уверенно сказать, что киевляне избрали продолжение дальнейшего развития столицы во главе с Виталием Кличко и партией "УДАР", - резюмировала Оксана Продан.

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