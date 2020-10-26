На выборах мэра Черновцов лидирует бизнесмен Роман Кличук - экзит-пол

На выборах мэра Черновцов с показателем в 29,13% лидирует кандидат от партии "Единственная альтернатива" Роман Кличук - владелец ряда черновицких заведений общественного питания.

На втором месте - Виталий Михайлишин от собственной партии с показателем в 21,43%. Такие данные экзит-пола обнародованы в программе Савика Шустера. А вот действующий мэр Алексей Каспрук, выдвигавшийся от "Пропозиции" - на третьем месте.

На выборах в городской совет предварительно также на первом месте "Единственная альтернатива" с 22,14%, на втором "Слуга народа" (14,74%), на третьем - "Команда Михайлишина" (12,21%), далее " ЕС "(10,85%)," Пропозиция"(8,82%), "Народный контроль" (5,43%).

Экзит-полы Шустера проведены в 12 городах в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина-24". Для определения явки использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные от социологов. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Статистическая погрешность 1,9%.