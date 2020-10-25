Полиция с ночи фиксирует "карусели" с массовым подвозом людей для участия в местных выборах

В Киев на "голосование" приехали два автобуса людей с Луганщины.

Фото: Полиция Киева

Правоохранители с ночи 25 октября фиксируют так называемые карусели с незаконным массовым подвозом людей на автобусах для голосования.

Об этом на брифинге сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, пишет "Интерфакс-Украина".

"С 12 ночи мы задерживаем автобусы, которые возят людей по регионам, так называемые карусели. Такие случаи у нас есть в Днепропетровской области и в Киеве", - отметил он.

Он добавил, что также задержаны два автобуса из Луганской области, на которых в Киев люди приехали "голосовать". Также в столицу приехали два автобуса из Житомира. Их всех отправили на один из избирательных участков в Святошинском районе.

Фото: Полиция Киева

В Одесской области также зафиксирован факт подвоза граждан для голосования.

"Организатор - гражданин РФ - задержан", - сообщил Игорь Клименко.

В Святошинском районе Киева 300 человек пытались получить медицинские справки, что они не могут приехать голосовать, для того, чтобы комиссия приехала к ним домой.

Уже зарегистрировано 383 производства о нарушениях в день голосования.

Напомним, что в Одесской области в Измаиле мужчина за денежное вознаграждение предлагал гражданам отдать свой голос. Он предлагал за это по 400 гривен.



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