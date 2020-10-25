Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский в день выборов 25 октября вместе с супругой Еленой Зеленской пришел на избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании. Без инцидента не обошлось. Перед участком главу государства встретила активистка Femen, которая задрала юбку перед президентом. На изнанке юбки было написано Zexist.

Активистка заявила, что Зеленский сексист. Ее выступление перед президентом было двухсекундное. Девушка выбежала, задрала юбку красного цвета и обозвала президента. Активистку сразу взяла за руки охрана.

Ее поступок был акцией протеста против "правления президента-анекдотчика, позволяющего себе и своей банде сексистские высказывания в адрес женщин", передает "Страна" .

"Активистка выскочила с задранной юбкой. Без нижнего белья. Лобковая часть - в зелёнке. На подоле юбке надпись "Zexist", - сказано в сообщении.

Владимир и Елена Зеленские проголосовали на выборах, а также взяли участие во всеукраинском опросе, который проходит по инициативе президента. Волонтеры на входе на избирательный участок вручили главе государства анкету с пятью вопросами, где Зеленский поставил нужные галочки. Говоря о том, за кого он отдал свой голос на выборах, президент подчеркнул: "Мы должны выбирать людей, которым мы доверяем".

Ранее сообщалось, что накануне местных выборов лидер "Радикальной партии Украины" Олег Ляшко снялся в агитационном клипе, в котором он перевоплотился в супергероя и с вилами в руках спас мир от злодея.