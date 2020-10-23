Полиция будет действовать по закону в случае нарушений при проведении опроса на участках, - Аваков

"Полиция будет действовать без оглядки на политическую принадлежность. Преференций ни у кого не будет".

Полиция будет действовать по закону в случае нарушений при проведении опроса на участках, - Аваков
Фото: konkurent.ua

Форма опроса от президента Украины возле избирательных участков в день местных выборов является корректной, но в случае нарушений полиция будет действовать по закону. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе Специального Киевского Форума Безопасности 2020.

«Такую форму опроса мы считаем корректной, однако, если будут нарушения, то мы будем их пресекать. Полиция будет действовать без оглядки на политическую принадлежность. Преференций ни у кого не будет. Мы будем действовать с точки зрения закона», - подчеркнул он.

Арсен Аваков напомнил, что в день волеизъявления возле избирательных участков будут работать несколько социологических кампаний, и партийных в том числе: «Они будут проводить экзит-полы на выходе из избирательных участков. Одной из таких кампаний будет проводиться опрос по вопросам, озвученным президентом. Их будут проводить волонтеры в виде экзит-пола», - отметил Аваков.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о намерении провести всеукраинский опрос, состоящий из пяти вопросов, в день голосования на местных выборах 25 октября. Финансирует это мероприятие политическая партия «Слуга народа».

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